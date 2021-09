Dortmund (ots) - Unsicherheit zur Eignung der Kandidat*innen oder zur

Entwicklung der Absatzmärkte verleiten Unternehmen gerade in Krisenzeiten dazu,

neue Stellen nur befristet auszuschreiben. Das senkt das eigene Risiko und ist

arbeitsrechtlich legitim, kann für Arbeitgeber aber zum zweischneidigen Schwert

werden. Wie eine Studie des Kienbaum Institut @ ISM an der International School

of Management (ISM) zeigt, reduziert ein befristetes Beschäftigungsangebot die

Arbeitgeberattraktivität deutlich und schreckt Bewerber*innen ab.



Befristete Beschäftigungsangebote ermöglichen Unternehmen, Arbeitsverhältnisse

auch nach der Probezeit relativ unproblematisch zu beenden, und werden im großen

Maße eingesetzt. Seit 2010 liegt der Anteil befristeter Verträge zwischen 38 %

und 46 %, unter Fachkräften bei 37 %. Arbeitgeber verringern dadurch das eigene

Risiko, gleichzeitig aber auch den Pool potenzieller Kandidat*innen. "Ein

befristetes Angebot reduziert im Vergleich zum unbefristeten die

Arbeitgeberattraktivität substanziell", sagt Dr. Michael Knappstein vom Kienbaum

Institut @ ISM, Co-Autor der Studie. Anhand eines fiktiven Bewerbungsprozesses

wurde getestet, welchen Einfluss ein unbefristetes bzw. befristetes

Vertragsangebot auf die Zu- oder Absage der Kandidat*innen hat. Befragt wurden

abschlussnahe Studierende und Absolvent*innen an verschiedenen Hochschulen.

Erhielten die Teilnehmenden nach einem fiktiven Auswahlgespräch ein befristetes

Angebot, sank die Attraktivitätseinschätzung und die Bereitschaft zur

Fortsetzung des Bewerbungsprozesses im Vergleich zum unbefristeten Angebot

deutlich.





Eine Rolle bei der Einschätzung des Arbeitgebers spielt die Begründung derBefristung. Wird die befristete Einstellung als verlängerte Probezeiteingesetzt, schließen die Kandidat*innen auf ein schlechtes Betriebsklima. "AusSicht der Bewerber*innen ist es schwer bis unmöglich nachzuvollziehen, wie sichdas Betriebsklima eines Unternehmens gestaltet. Also suchen sie nach sichtbarenSignalen, die Ableitungen ermöglichen. Ein solches Signal kann eine Befristungsein", erklärt Knappstein. "Befristungen können ein Zeichen für ein Klima derUnsicherheit sein, in dem Beschäftigte nicht gerne arbeiten und das Wohlergehender Beschäftigten nicht so sehr wie vielleicht woanders im Mittelpunkt steht."Sollten Arbeitgeber bei Neueinstellungen deshalb komplett auf Befristungenverzichten? Nicht unbedingt, sagt Knappstein: "Unternehmen sollten Befristungennicht gedankenlos einsetzen, wie es aktuell teilweise geschieht. Vielmehr sollteman sorgsam abwägen, welcher Faktor im Einzelfall schwerer wiegt: dieRisikoreduktion zugunsten des Unternehmens oder die Attraktivitätsreduktionzulasten des Unternehmens. Gerade junge Beschäftigte schätzenArbeitsplatzsicherheit und Planbarkeit. Die Corona-Krise hat die Bedeutungdieser Faktoren noch weiter erhöht. Das sollten Unternehmen nicht außer Achtlassen." Um gerade die Befristung als verlängerte Probezeit zu ersetzen, könntenstattdessen alternative Lösungen eingesetzt werden. "Bessere Auswahlprozessekönnen ein Weg sein, um ohne die Befristung auszukommen. Außerdem könnenProzesse zur Leistungsbeurteilung optimiert werden, zum Beispiel mit anderenVerfahren oder in kürzeren Zeitabständen. Mit realistischeren Ergebnissen in derLeistungsbeurteilung kann das Instrument der Probezeit wirkungsvoller genutztwerden und muss nicht künstlich verlängert werden."Hintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führendenprivaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten undanwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für internationalorientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehörenVollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoherLehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vorderstenPlätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39mailto:maxie.strate@ism.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/70776/5014428OTS: International School of Management (ISM)