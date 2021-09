DXC Technology gibt Preisgestaltung des Angebots von Senior Notes bekannt

DXC Technology Company (NYSE: DXC) („DXC“) meldete heute die Preisgestaltung des Angebots von (i) mit 1,800 % verzinslichen Anleihen (Senior Notes) mit Fälligkeit 2026 (die „2026 Anleihen“) im Gesamtnennbetrag von 700,0 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 99,900 % des Gesamtnennbetrags der Anleihen und von (ii) mit 2,375 % verzinslichen Senior Notes im Gesamtnennbetrag von 650,0 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2028 (zusammen mit den 2026 Anleihen als „Anleihen“ bezeichnet) zum Preis von 99,910 % des Gesamtnennbetrags der Anleihen. Das Angebot erfolgt über ein Emissionskonsortium, angeführt von BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. und J.P. Morgan Securities LLC als Vertreter der Zeichner. Lloyds Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC und MUFG Securities Americas Inc. agierten ebenfalls als gemeinsame Bookrunner der Anleihen. Die Emission der Anleihen schließt voraussichtlich am bzw. etwa am 9. September 2021, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen.

DXC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug der den Emissionsbanken gewährten Preisnachlässe und anderer Aufwendungen für die vollständige oder teilweise Rückzahlung der mit 4,125 % verzinslichen Senior Notes mit Fälligkeit 2025, der mit 4,750 % verzinslichen Senior Notes mit Fälligkeit 2027 und der mit 7,45 % verzinslichen Senior Notes mit Fälligkeit 2029 sowie etwa verbleibende Beträge für die Rückzahlung sonstiger bestehender Schulden zu verwenden.

Bezüglich des Angebots der Anleihen wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eine Registrierungserklärung, einschließlich eines Prospekts, eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (einschließlich der Anleihen) dar, und es findet auch kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsgebiet statt, wo ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf gesetzwidrig wären. Das Angebot der Anleihen erfolgt lediglich über einen Prospekt und zugehörige Prospektunterlagen, die die Anforderungen von Section 10 des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung erfüllen.