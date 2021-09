Powercell: Bringen Sie sich in Sicherheit!

Powercell-Aktionäre brauchen heute wieder einmal starke Nerven. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund fünf Prozent nach. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 19,03 EUR purzeln. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So reicht ein Plus von nur rund rund acht bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 20,50 EUR. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

