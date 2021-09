Softwaregetriebene Transformation wird für Automobilhersteller im nächsten Jahrzehnt zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor

Berlin (ots) - Automobilhersteller, die das volle Potenzial von Software

ausschöpfen, werden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangen, da

softwarebasierte Funktionen und Services bis 2031 voraussichtlich einen

Marktwert von 640 Milliarden US-Dollar erreichen werden.



Durch die Differenzierung mit einzigartigen softwarebasierten Funktionen und

Diensten werden führende Automobilhersteller (OEMs) einen um 9 Prozent höheren

Marktanteil erzielen als ihre Wettbewerber. Die softwaregetriebene

Transformation wird zudem dazu führen, dass sie in den nächsten fünf Jahren

Produktivitätssteigerungen um bis zu 40 Prozent, Kostensenkungen um 37 Prozent

und eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit um 23 Prozent realisieren können.

Trotz all dieser Vorteile bietet rund die Hälfte (45 Prozent) der OEMs derzeit

noch keine vernetzten Dienste an, und nur 13 Prozent monetarisieren eben diese

Dienste eigenhändig. Dies geht aus der aktuellen Studie des Capgemini Research

Institute hervor, für die

weltweit 572 Führungskräfte von Automobilherstellern befragt wurden.





Die Studie "Next Destination: Software - How Automotive OEMs can use thePotential of Software-Driven Transformation" zeigt, dass die Hälfte der OEMs (51Prozent) in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet, bei der Bereitstellungvon Softwarefunktionen als erfolgreich wahrgenommen zu werden. Dazu gehörenAdvanced Driver Assistance Systems (ADAS), ebenso wie autonomes Fahren,Konnektivität und andere Services. Diese Aspekte werden neben ihrer führendenPosition im Automobilbau zum zentralen Wettbewerbsfaktor. Darüber hinaus wirderwartet, dass der Anteil der Fahrzeuge pro OEM, die auf einer einheitlichen,gemeinsamen Softwareplattform betrieben werden, im Durchschnitt von 7 Prozent imJahr 2021 auf 35 Prozent im Jahr 2031 steigen wird - die deutschen Herstellerrechnen hier nur mit einem Anstieg von 4 auf 23 Prozent.Allerdings bleibt der Studie zufolge der Reifegrad in Schlüsselbereichen gering.Die meisten OEMs (71 Prozent der globalen sowie 53 Prozent der deutschenUnternehmen) befinden sich in der Anfangsphase ihrer softwaregetriebenenTransformation und haben bis dato lediglich Anwendungsbereiche identifiziert.Nur 28 Prozent haben ein Pilotprojekt oder einen Proof of Concept basierend aufAnwendungsfällen implementiert, um die Transformation in bestimmten Bereichenvoranzutreiben. Hier liegen die deutschen Hersteller mit 41 Prozent weitervorne, die chinesischen Player sind gar bei 63 Prozent. Die Studie zeigt, dassnur 15 Prozent der OEMs als "Vorreiter"[1] bei der erfolgreichen Transformationgelten, da nur sie den notwendigen Reifegrad zur Implementierung einer