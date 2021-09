Deutsche Telekom hat Teile ihrer Ströer Aktien verkauft

Die Deutsche Telekom hat ihre über die Deutsche Telekom Trust e.V. gehaltene Beteiligung am Ströer-Konzern gesenkt. Den Angaben des Bonner Unternehmens zufolge ist der Trust nun nur noch mit 4,9 Prozent an dem Kölner Außenwerbe- und Internetkonzern beteiligt. An diesen hatte man im Jahr 2015 die Sparten T-Online sowie InteractiveMedia verkauft und im Gegenzug Ströer-Aktien im Wert von rund 0,3 Milliarden Euro erhalten.Den ...