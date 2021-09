Deutsche Anleihen drehen in Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im Dezember um 0,08 Prozent auf 171,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug bis auf minus 0,33 Prozent. Am Morgen hatte sie mit minus 0,31 Prozent den höchsten Stand seit knapp zwei Monaten markiert.

Am Markt wurde die stärkere Nachfrage nach sicheren Alternativen vor allem mit der trüben Stimmung an den Aktienbörsen erklärt. Sonstige Einflüsse blieben am Mittwochvormittag am Rentenmarkt überwiegend aus. Nennenswerte Konjunkturzahlen wurden nicht veröffentlicht.