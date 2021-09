Nel ASA: Ist das der endgültige Befreiungsschlag?

Bei Nel ASA dominierten in den vergangenen Wochen die roten Vorzeichen. Alleine in den sechs Wochen zwischen Ende Juni und Mitte August hat der Kurs über 40 Prozent an Wert verloren, denn es ging von 2,10 auf nur noch 1,25 Euro nach unten. Doch das könnte vielleicht sogar der finale Ausverkauf nach dem für nahezu alle Wasserstoff-Titel extrem schwachen ersten Halbjahr gewesen sein. Schließlich konnte sich Nel zuletzt spürbar erholen…

Aktuell läuft ein Angriff auf das Vier-Wochen-Hoch knapp unterhalb von 1,50 Euro. Kannst sich die Aktie über diese Hürde schieben, wäre das zunächst einmal ein gutes Zeichen. Denn dann gäbe es erstmals seit langem wieder so etwas wie vorsichtige charttechnische Kaufsignale. Es bestehen also durchaus Chancen, dass sich die lange Leidenszeit für Nel ASA-Aktionäre so langsam aber sicher dem Ende nähert…

Fazit: Bei Nel ASA geht es jetzt um viel. Gelingt der entscheidende Ausbruch? Und wie weit geht es dann nach oben? Was passiert, falls die Kurse am Ausbruch scheitern? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.