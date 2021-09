TrackX bringt Lieferketteneffizienz für führende Gebrauchtwagenhändler in den USA

Denver – 8. September 2021 TrackX Holdings Inc. (TSX.V:TKX | OTC:TKXHF | FRANKFURT:3TH) („TrackX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für die Überwachung, Verfolgung und Zusammenarbeit von Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass seine Präsenz in der Automobilindustrie durch die Fertigstellung einer ersten Implementierung mit einem der größten nationalen US-amerikanischen Online-Autohändler (der „Kunde“) erweitert wurde, um eine systemweite Echtzeit-Lösung zur Bestandsverfolgung und -Optimierung bereitzustellen. TrackX setzt seine Mission fort, die Plattform der Wahl für Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Transparenz für Branchen zu werden, die stark in die digitale Transformation der Lieferkette investieren, um mehr Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen.

Der Kunde erleichtert den Verkauf, die Wiederaufbereitung und die Lieferung von Tausenden von Fahrzeugen pro Jahr an die Verbraucher bundesweit. Um dies schnell und profitabel zu erreichen, ist es unerlässlich, dass der Kunde Echtzeit-Transparenz über Standort, Status, Marke und Modell der Fahrzeuge an mehreren Lager- und Verarbeitungsstandorten hat. Die TrackX-Lösung bietet erstmals eine automatisierte, genaue und aktuelle Abrechnung des Fahrzeugbestands für Audit- und Governance-Zwecke, wodurch die kostspielige und zeitaufwändige manuelle Datenerfassung entfällt. Sie erhalten umfassende Einblicke in den Zustand und den Standort aller Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen, und können so den Zugang zu und das Bewegen von Fahrzeugen wesentlich effizienter gestalten. Durch die Verfolgung relevanter Informationen zu jedem Fahrzeug wird TrackX zum Aufzeichnungssystem für wichtige Kennzahlen wie Verweildauer des Fahrzeugs, Zykluszeit, Nachbereitungsleistung, Umschlagsraten und andere kritische Analysen.

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Automobilindustrie durch diese Implementierung mit einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Online-Gebrauchtwagenhandel auszubauen“, sagte Tim Harvie, CEO von TrackX. „Die Käufer wollen ihre Autos sofort und werden von derjenigen Firma kaufen, die ein Fahrzeug zu ihrem Standort am schnellsten und zu den niedrigsten Kosten bewegen kann. TrackX wird dazu beitragen, dass dies möglich wird, indem wir unseren Kunden und ihren Handelspartnern die Daten und das Wissen liefern, die sie benötigen, um die Konkurrenz sowohl in Bezug auf Geschwindigkeit als auch Qualität zu schlagen.“