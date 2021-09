Auf die letzte große Abwärtsbewegung von 28,24 US-Cents auf 9,05 US-Cents bis Mitte 2020 folgte anschließend ein Trendwechsel und erlaubte es dem Zucker-Future bis auf ein Niveau von 20,37 US-Cents zuzulegen. Damit schrammte der Wert nur knapp an seinem projizierten Ziel gelegen am 38,2 % Fibonacci-Retracement vorbei. Ausgerechnet an dieser Stelle macht sich merklicher Widerstand der Käufer bemerkbar, was auf ein Top in diesem Bereich hinweisen tut. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt unbedingt enger abgesichert oder aber die bisherigen Gewinne realisiert werden.

In grober Rechteckkonsolidierung

Sollten Käufer beim Zucker-Future in den kommenden Tagen fern bleiben und der Rohstoff unter ein Niveau von 19,40 US-Cents zurücksetzen, würde dies klare Hinweise auf einen bevorstehenden Trendwechsel mit Abschlagspotenzial auf 18,62 US-Cents liefern. Darunter könnte es entsprechend weiter in Richtung 17,00 US-Cents abwärtsgehen, ein derartiges Szenario würde sich entsprechend gut für ein Short-Engagement anbieten. Sollte die Rechteckkonsolidierung dagegen zur Oberseite aufgelöst werden, wäre ein zeitnaher Test des 38,2 % Fibos bei 20,88 US-Cents zu favorisieren. Spätestens an dieser Stelle dürften Bären jedoch überhandnehmen.