2G Energy: Wachstumsbeschleunigung ab 2022

2G Energy steuere nach Angaben von SMC-Research in diesem Jahr auf ein moderates Umsatzwachstum zu, die Marge könnte sich dabei in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Angesichts der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die immer noch spürbar seien, und einer schwierigen Materialbeschaffung in vielen Bereichen, wäre das eine respektable Leistung, so die Analysten.

Ab dem nächsten Jahr erwartet das Researchhaus aber eine deutliche Wachstumsbeschleunigung. Der Wandel in der Energiewirtschaft, der von einer zunehmenden Nutzung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen und daher von einer größeren Output-Volatilität geprägt sei, sollte laut SMC-Research die Nachfrage nach schnell einsatzfähigen, dezentralen und grundlastfähigen BHKW steigen lassen. Das gelte insbesondere für den wichtigen deutschen Markt, da hierzulande im größeren Maßstab Kohlekraftwerke stillgelegt werden sollen, obwohl die Wetterbedingungen in diesem Jahr bislang eine deutlich intensivierte Nutzung erzwungen haben, so die Analysten. 2G biete für den Marktwandel mit auf Wasserstoff umrüstbaren Gas-BHKW die passende Lösung, mit der in den nächsten Jahren eine Angebotslücke vermieden und perspektivisch Strom emissionsfrei produziert werden könne, so das Researchhaus.

Eine mögliche Beschleunigung des Wachstums, die mit einem höheren Preisspielraum und damit auch mit steigenden Margen einhergehen sollte, haben die Analysten noch vorsichtig in ihrem Modell abgebildet – allerdings etwas offensiver als bislang – und auf der Basis nun einen fairen Wert von 101,00 Euro (bislang 95,60 Euro) ermittelt. Nach der moderaten Konsolidierung der Aktie in den letzten Monaten sehen sie nun ein Aufwärtspotenzial von etwas mehr als 10 Prozent und stufen den Wert von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

