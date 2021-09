Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.09.2021

Kursziel: EUR50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 49,00 auf EUR 50,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht zeigte eine starke Umsatz- und Ergebnissteigerung, die FBe bei weitem übertraf, da wir die Verkäufe von Antigen-Testkits nicht in unserer Schätzung berücksichtet hatten. Ein sich kontinuierlich verbessernder Produktmix, der nun auch den Umsatz von M1 Select-Kosmetik umfasst, um die Kernaktivitäten des Parallel-Imports und des Großhandels zu ergänzen, trug ebenfalls zu der guten Entwicklung bei. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg auf Jahresbasis um 31% auf EUR152 Mio., während sich das EBIT auf EUR7,2 Mio. fast verfünffachte, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Bruttomarge auf 11,3% zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat die Guidance angehoben, und wir erhöhen unsere Prognose für 2021 nach den H1-Ergebnissen. Unser Kursziel steigt auf EUR50 (zuvor: EUR49), und wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 49.00 to EUR 50.00.

Abstract:

Six month reporting featured a strong increase in sales and earnings that beat FBe by a wide margin, due to the inclusion of antigen test-kit sales that we had not factored into our numbers. A continually improving product mix that now includes M1 Select cosmetics sales to augment core parallel trade and wholesale activities also propelled the good performance. H1 revenue grew 31% on annualised basis to EUR152m, while EBIT was up nearly fivefold to EUR7.2m, owing largely to a surge in the gross margin to 11.3%. The company upped guidance, and we increase 2021 FBe on the H1 results. Our price target moves to EUR50 (old: EUR49), and we maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22883.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



