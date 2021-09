DEUTSCHE BANK stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Prozessrisiken aus einem Produktrückruf wegen Qualitätsmängeln bei Beatmungsgeräten für die Schlaf- und Atemtherapie./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 05:47 / GMT