Freeman Gold meldet Abschluss von strategischer privat Platzierung in Höhe von 3 Mio. $

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Aktien-Warrant (ein „Warrant“), der innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,35 $ zu erwerben. Die Warrants unterliegen einem vorverlegten Verfall, wobei Freeman zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder nach dem 8. Januar 2022, wenn der Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,80 $ beträgt, das Verfalldatum der Warrants vorverlegen kann, indem es die Inhaber der Warrants darüber benachrichtigt, dass die Warrants am 30. Kalendertag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung verfallen werden.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen des Angebots sollen für die Ressourcenerschließung, die Exploration, die technischen Arbeiten und die Umweltstudien beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Lemhi sowie für allgemeine Unternehmensaktivitäten verwendet werden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 8. Januar 2022 endet.

Insider des Unternehmens haben sich durch den Erwerb von insgesamt 3.914.615 Einheiten am Angebot beteiligt. Die Transaktion als solche stellt eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 genannten Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien am Angebot, da weder der marktgerechte Wert der Transaktion noch der marktgerechte Wert der Vergütung für die Transaktion, sofern sie die nahestehenden Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Details der Beteiligung der dem Unternehmen nahestehenden Parteien erst kurz vor dem Abschluss des Angebots feststanden.