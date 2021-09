Nel ASA zeigt Auflösungserscheinungen!

Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Nel ASA. Mit einem Minus von rund vier Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 1,43 EUR. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Nel ASA jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So fehlen aktuell nur rund rund vier Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 1,49 EUR ausgelotet. Die Luft knistert also förmlich!

Schnäppchenjäger, die von Nel ASA überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

Fazit: Sind das bei Nel ASA jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.