Gutes tun kann so einfach sein. Auch HanseGarnelen möchte die Welt ein Stückbesser machen. Alle reden über Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Es sinddie großen Themen unserer sich wandelnden Gesellschaft. HanseGarnelen hat sichals Pionier für die Kategorie "Frische Garnelen" ambitionierte Ziele gesetzt undleistet schon jetzt einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft und dieUmwelt.Nachhaltigkeit und der respektvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen sind Teilder Philosophie. "Das Qualitätslogo verdeutlicht auch die große Portion Know-howunserer engagierten Mitarbeiter*innen, die sich täglich für eine moderne,ökologische und verantwortungsvolle Aquakultur, die Meere und Küsten schützt,einsetzen. "Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie undfür HanseGarnelen die Grundlage für einen positiven Beitrag für die Gesellschaftund die Umwelt. Wir strengen uns weiter an, denn umweltbewusstes Handeln gehtuns alle an", erläutert Rupert Baur zentrale Botschaften des Unternehmens.Für Rupert Baur ist die Ausrichtung des Unternehmens aus Glückstadt einnatürlicher Schritt nach vorne, der sich weltweit durchsetzen kann: "Innovationtreibt uns als Pionier für frische Garnelen voran. Seit Jahren nehmen wir dieHerausforderung an, den rasanten technischen Wandel mit Blick auf Umwelt,Soziales und Gesellschaft zu begleiten. Wir machen, und das macht denUnterschied."