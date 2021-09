Antje Neubauer ist neue Aufsichtsrätin der SYZYGY AG

Bad Homburg, 8. September 2021 – Wechsel im Kontrollgremium der SYZYGY GROUP: Das Amtsgericht Frankfurt hat auf Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstandes der SYZYGY AG Antje Neubauer (51) als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt. Wilfried Beeck (62), Vorsitzender des dreiköpfigen Aufsichtsrats der SYZYGY AG, hatte zuvor auf eigenen Wunsch sein Mandat niedergelegt. Die Branchenexpertin soll zudem an die Spitze des Kontrollgremiums berufen werden.

„Mit Antje Neubauer können wir den freigewordenen Platz in unserem Kontrollgremium exzellent besetzen“, sagt Dominic Grainger, Aufsichtsrat der SYZYGY AG. „Antje Neubauer hat in ihrer Managementkarriere eindrucksvoll gezeigt, dass sie eine Gestalterin der digitalen Transformation in Marketing und Kommunikation ist. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihren ausgeprägten Kompetenzen und ausgewiesenen Erfahrungen auf Unternehmensseite auch die Kundenperspektive in den Aufsichtsrat von SYZYGY und für unsere Unternehmensgruppe einbringen wird.“

„Die SYZYG GROUP verfügt über eine starke Position rund um die Digital Experience und ist ein anerkannter Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ich das Unternehmen als Aufsichtsrätin aktiv begleiten kann“, sagt Antje Neubauer.

Antje Neubauer war von 2007 bis 2019 in verschiedenen Leitungspositionen im Deutsche Bahn-Konzern tätig, zuletzt als Chief Marketing Officer (CMO) und Leiterin PR bei der Deutsche Bahn AG. Zudem war sie mehrere Jahre im Aufsichtsrat der Schenker AG und von DB Vertrieb tätig. Neubauer startete ihre berufliche Laufbahn bei RWE Telliance, der Telekommunikationstochter des Essener Energiekonzerns. Zur Jahrtausendwende wechselte Neubauer nach Berlin und hatte hier als Bereichsleiterin die Konzernkommunikation der Berlinwasser Gruppe geführt. Drei Jahre später übernahm sie bei Thames Water/RWE Aqua die Leitung des Geschäftsbereichs Marketing-Kommunikation. Es folgten Stationen bei RWE Trading und dem VDEW, heute Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Auch wirkte sie als Vorstandsmitglied von Generation CEO e.V. und im Vorstand der Stiftung Lesen.