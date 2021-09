Biontech, Moderna, Osram – Die Hits in München

Wettertechnisch war der August, zumindest im Süden Deutschlands, alles andere als angenehm. An der Börse gab es in wichtigen Indizes hingegen den ein oder anderen Höchststand, allerdings unterbrochen von deutlichen Rücksetzern. Nun, zumindest langweilig war er nicht, der August, und es bot sich an, auch während des Urlaubes ab und zu einen Blick ins Depot zu werfen. Mit einem Auslandsanteil an gehandelten Aktien von 57 Prozent verschob sie das Volumen wieder ein wenig Richtung Deutschland. Aber von den 70 Ländern, aus denen an der Börse München Aktien gehandelt werden können, haben die Anlegerinnen und Anleger tatsächlich 60 gehandelt! Wir stellen die Analyse von Ulrich Meixner für die Börse München vor.