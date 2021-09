10 Steuertipps für Eltern nach der Geburt des ersten Kindes

Regenstauf (ots) - Kinder kosten Geld. Es fängt mit einem Kinderwagen und

Windeln an und hört mit dem Führerschein und einem Studium möglicherweise auf.

Bis zum 18. Lebensjahr sind es im Durchschnitt 148.000 Euro. Allerdings

unterstützt der Staat Familien und beteiligt sich teilweise an den Kosten. Denn

Eltern bekommen mehrere Steuervorteile. Diese sollten sie kennen und zeitig für

sich nutzen, sodass die finanzielle Last geringer ausfällt. Beginn der

Familienvorteile ist der Monat, in dem das Kind geboren wurde.



1. Lohnsteuermerkmal Kind bringt Vorteile





Das Standesamt übermittelt die Geburt eines Kindes an das Bundeszentralamt fürSteuern automatisch. Das Lohnsteuermerkmal Kind wird somit in der zentralenDatenbank hinterlegt, die der Arbeitgeber monatlich abruft. So wird das Kind beider Lohn- oder Gehaltszahlung berücksichtigt. Das bedeutet etwas weniger Steuernin Bezug auf die Kirchensteuer und gegebenenfalls den Soli. Auch der Zuschlagbei der Pflegeversicherung für Kinderlose fällt mit dem ersten Kind weg. DerEintrag des Lohnsteuermerkmals Kind hängt von der Steuerklassenkombination derEltern ab. Bei der Steuerklassenkombination IV/IV erhalten beide Elternteile denZähler 1,0. Bei der Kombination III/V wird das Kind nur in der Steuerklasse IIImit 1,0 eingetragen, in der Steuerklasse 5 gibt es keinen Eintrag. In denSteuerklassen I und II wird das Kind mit 0,5 berücksichtigt.2. Elterngeld für die ersten MonateTritt mindestens ein Elternteil durch die Geburt beruflich kürzer und erleidetdadurch eine Einkommenseinbuße, fängt das zu beantragende Elterngeld einen Teildavon auf. Die persönliche Höhe ist vom Nettoeinkommen vor der Geburt und derBetreuungskonstellation abhängig. Letztere beeinflusst auch die Bezugsdauer. DerMindestsatz beträgt 300 Euro und ist auf maximal 1.800 Euro im Monat gedeckelt.Beim ElterngeldPlus fließen die halbierten Beträge, dafür doppelt so lange. Diemaximale Bezugsdauer umfasst 28 Monate. Das Elterngeld ist steuerfrei,unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt und muss in derEinkommensteuererklärung angegeben werden. Bei Bezug wird die Abgabe einerSteuererklärung zur Pflicht.3. Kindergeld rechtzeitig beantragenSobald der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat, sollte an das Kindergeldgedacht werden. Und das ist nicht wenig. Für das erste und zweite Kind gibt es219 Euro, fürs dritte 225 Euro und fürs vierte 250 Euro und das steuerfrei.Einmal beantragt, fließt es bis zum 18. Lebensjahr automatisch. Der Antrag mussbei der örtlichen Familienkasse zusammen mit der Geburtsurkunde und derSteueridentifikationsnummer des Kindes eingereicht werden. Das Kindergeld wird