Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit Intel India für die Turniere der Serie Intel Gamer Days Valorant an

8. September 2021, Vancouver, BC - Alpha Esports Tech Inc. („Unternehmen“ oder „Alpha Tech“) (CSE ALPA), (FSE:5NP), (OTC PINK APETF), gibt mit Stolz eine Partnerschaft mit Intel India bekannt, um zwei große Turniere zu veranstalten: das Intel Gamer Days Valorant Pro Team Invitational und das Intel Gamer Days Valorant Streamer Invitational (die „Turniere“). Die Turniere finden vom 7. bis 10. September statt. Beide Turniere werden auf Alpha Techs Gaming-Plattform GamerzArena ausgetragen.

Valorant gilt als eines der beliebtesten PC-Spiele weltweit, insbesondere aber in Indien, und wurde kürzlich für einen BAFTA-Award für das beste Multiplayer-Spiel 2021 nominiert. Im Jahr 2020 wurde es als bestes E-Sport-Spiel, bestes Multiplayer-Spiel und für besten Community-Support nominiert. Valorant hat derzeit eine Nutzerbasis von weit über 14 Millionen Spielern.

„Der Intel Gamer Day ist eine der größten E-Sport-Veranstaltungen in Indien, und durch unsere Präsenz und unsere Partnerschaft mit Irony Inc. konnten wir für diese Turniere eine Partnerschaft mit Intel India sichern“, so CEO Matthew Schmidt. „Die Marke des Unternehmens ist nun in der gesamten indischen E-Sport-Community bekannt, und die Partnerschaft mit Intel India wird nur dazu beitragen, den Erfolg von Alpha Tech in diesem Land weiter auszubauen.“

„Alpha Esports hat in Indien eine erfolgreiche Marke aufgebaut, und wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Alpha Tech die Partnerschaft mit Intel India sichern konnten“, meinte Tushaar Garg, Gründer von Irony. „Alpha Tech hat sich auf dem indischen E-Sport-Markt mit einer starken Präsenz etabliert. Intel India hat dies erkannt und freut sich sehr, Alpha Tech als Partner zu haben.“

Am Intel Gamer Days Valorant Pro Team Invitational und Intel Gamer Days Valorant Streamer Invitational werden jeweils 8 Teams beteiligt sein. Jedes Team erhielt aufgrund seiner großen sozialen Anhängerschaft eine besondere Einladung. Alle Spiele werden live auf YouTube gestreamt, und es werden Millionen von Zuschauern erwartet. Intel India wird während der Live-Streams Preise und Rabatte verteilen.