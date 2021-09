VCI fordert Innovationspaket für Deutschland / Corona hält Forschung in Chemie- und Pharmaindustrie nicht auf

Frankfurt/Main (ots) -



- Rekord-Budget für FuE von 14 Milliarden Euro für 2021 erwartet

- Starke Orientierung auf Innovationen hilft bei Krisenbewältigung

- Politisches Umfeld für neue Produkte problematisch

- Ausbau der Forschungszulage, bessere Ausstattung mit Wagniskapital für

Start-ups und mehr Investitionen des Staates in die Bildung nötig

Innovationen bringen Chemie und Pharma erfolgreich durch die Corona-Krise.

Dieses Fazit zog Thomas Wessel, Vorsitzender des Ausschusses Forschung,

Wissenschaft und Bildung im Verband der Chemischen Industrie (VCI), auf einer

Pressekonferenz in Frankfurt. Die Corona-Pandemie hat zwar Spuren in Forschung

und Entwicklung (FuE) der chemisch-pharmazeutischen Industrie hinterlassen. Doch

die Branche setzt weiter auf innovative Produkte und Verfahren als Garant für

ihre Wettbewerbsfähigkeit: Die FuE-Budgets 2020 sind um rund 2,5 Prozent auf

13,7 Milliarden Euro gestiegen.







uns bei der Krisenbewältigung geholfen. Auch wenn unsere Forscherinnen und

Forscher unter deutlich erschwerten Bedingungen arbeiten mussten", sagte Wessel.

So konnte das FuE-Personal die Labore weniger nutzen, weil Abstandsregelungen

auch dort gelten. Durch die Homeoffice-Tätigkeit fehlte häufig der persönliche

Austausch mit den Kunden, der vor allem wichtig ist, um neue Ideen

hervorzubringen. Internationale Forschungsprojekte litten unter den

Reisebeschränkungen.



Um die negativen Folgen der Corona-Pandemie auf die Forschungsbudgets zu

mildern, hat nach Angaben des VCI knapp die Hälfte der Chemie- und

Pharmaunternehmen die Laufzeiten von FuE-Projekten gestreckt. 27 Prozent der

Unternehmen haben ihre Forschungsvorhaben später gestartet. Aber nur vereinzelt

wurden Projekte gestrichen (16 Prozent) und noch seltener Innovationsaktivitäten

ganz aufgegeben. Eine solch einschneidende Maßnahme betraf nur 3 Prozent der

Unternehmen.



Für Wessel ist besonders erfreulich, dass die Unternehmen die Zahl ihrer

Beschäftigten in den Forschungsabteilungen konstant halten konnten. Zuletzt

waren rund 45.000 Menschen in den FuE-Abteilungen tätig, das sind knapp 10

Prozent aller Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie.



Innovationsumfeld ist eingetrübt



Das laufende Jahr sehen die Forschungsabteilungen in den Chemie- und

Pharmaunternehmen optimistisch, aber für die langfristige Entwicklung müsse das

Innovationsumfeld besser werden. Eine VCI-Mitgliederumfrage hat ergeben, dass 53

Prozent der Firmen planen, ihre FuE-Tätigkeiten konstant zu halten. Über ein



