Ehemalige leitende Angestellte von JUUL moderieren ein Webinar zur Diskussion zu Poda

Vancouver, BC, 8. September 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („Poda“ oder das „Unternehmen") (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich mitzuteilen, dass zwei ehemalige leitende Angestellte von JUUL, zusammen mit dem CEO von Poda, am Mittwoch, 29. September 2021, um 12 Uhr EDT (17 Uhr MEZ) ein Webinar zur Diskussion des Unternehmens moderieren werden.

Herr Michael Nederhoff und Herr Nicholas Kadysh, zusammen mit Herrn Ryan Selby, CEO von Poda, werden ein Webinar moderieren und die jüngsten Entwicklungen in Podas Geschäftsbetrieben sowie ihre Gründe zum Beitritt zu Poda und die Möglichkeiten, die sie für die weitere Entwicklung des Unternehmens sehen, diskutieren. Angaben zum Webinar sind unten aufgeführt:

- Datum: Mittwoch, 29. September 2021

- Zeit: 12 Uhr EDT (17 Uhr MEZ)

- Registrieren Sie sich hier (https://share.hsforms.com/1n339e82nRaOYFleBsP8p0Q4h2fj)

Herr Michael Nederhoff ist ein Mitglied in Podas globalem Beirat und als Berater für das Unternehmen tätig. Michael war ehemals Präsident der JUUL Labs Canada, einem Geschäftsbereich von JUUL Labs Inc. („JUUL“). JUUL ist ein US-amerikanisches E-Zigaretten-Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco. Altria Group, Hersteller der Marlboro-Zigaretten, investierte im Dezember 2018 12,8 Milliarden Dollar in JUUL und erwarb eine Beteiligung von 35 %. Michael wurde von JUUL zur Einführung des Produkts und der Geschäftseinheit in Kanada engagiert. Er war maßgeblich am Umgang mit den kommerziellen und regulatorischen Aspekten des E-Zigaretten-Marktes beteiligt. Darüber hinaus war Michael ehemals für die Einführung von Red Bull und CytoSport in den kanadischen Markt verantwortlich und ist derzeit CEO von Shelter.

Herr Nicholas („Nick“) Kadysh ist ein Mitglied in Podas globalem Beirat und als Berater für das Unternehmen tätig. Nick hat mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in öffentlichen Angelegenheiten. Er ist Experte in regulatorischen Belangen und leitete die Abteilungen Regierungsbeziehungen und regulatorische Angelegenheiten für eine Reihe großer Gesellschaften, wie z. B. als Head of Corporate Affairs für JUUL, als Government Affairs & Public Policy Leader für General Electric Canada und als Director of Public Affairs für Red Bull Canada. Nick ist Gründer und CEO von PharmAla Biotech. Vor seiner Arbeit im Unternehmensbereich gewann Nick ein gutes Verständnis für Regierungsarbeit als Mitglied von Kampagnen und Mitarbeiter im Rechtswesen auf verschiedenen Regierungsebenen, zuletzt als Leiter des „Outreach Departments“ im Büro des Oppositionsführers in Queen’s Park in Toronto. Er war auch als politischer Berater für das kanadische Parlament tätig.