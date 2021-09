Nel ASA: In Deckung gehen ist angesagt!

Für Anteilseigner von Nel ASA kommt es heute knüppeldick. Die Aktie büßt nämlich rund vier Prozent ein. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Schließlich genügt ein Anstieg von rund vier Prozent für ein neues Monatshoch. Diese nächste Hürde liegt bei 1,49 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 1,94 EUR. Für Nel ASA gelten demnach langfristige Abwärtstrends. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie liegt, sind die Trends im kürzeren Zeitfenster negativ.

