62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen fünf Jahrenprivat oder beruflich Flugreisen unternommen. 37 Prozent haben dies nicht getan.Überdurchschnittlich häufig sind jüngere Befragte unter 30 Jahren (18- bis29-Jährige: 71%) sowie Personen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommenvon mindestens 3.500 Euro (71%) in den letzten fünf Jahren geflogen.Dass sie keine Flugreisen unternommen haben, sagen überdurchschnittlich häufigältere Befragte ab 60 Jahren (46%) sowie Personen mit einemHaushaltsnettoeinkommen von weniger als 2.000 Euro (50%).Erwägung einer Reduzierung von Flugreisen *)50 Prozent derjenigen, die in den vergangenen fünf Jahren privat oder beruflichgeflogen sind, überlegen, künftig weniger Flugreisen zu unternehmen als bisher.45 Prozent haben dies nicht vor. Unter 30-Jährige (18- bis 29-Jährige: 63%)geben überdurchschnittlich häufig an, dass sie erwägen, ihre Flugreisen künftigzu reduzieren.*) Basis: Befragte, die in den vergangenen fünf Jahren Flugreisen unternommenhabenGründe der Erwägung einer Reduzierung von Flugreisen *)Von den Befragten, die in den vergangenen fünf Jahren geflogen sind undüberlegen, künftig weniger Flugreisen zu unternehmen, wollen 69 Prozent vorallem aus Klimaschutzgründen weniger fliegen. Bei 28 Prozent hat dies eherandere Gründe.*) Basis: Befragte, die in den vergangenen fünf Jahren Flugreisen unternommenhaben und überlegen, künftig weniger Flugreisen zu unternehmenErwägung einer Reduzierung von Flugreisen aus Klimaschutzgründen *)Auf Basis aller Befragten, die in den letzten fünf Jahren Flugreisen unternommenhaben, überlegen 35 Prozent, künftig aus Klimaschutzgründen weniger zu fliegen.14 Prozent der Befragten erwägen aus anderen Gründen, ihre Flugreisen zureduzieren. 45 Prozent haben nicht vor, in Zukunft weniger zu fliegen.Deutlich häufiger als der Durchschnitt aller Befragten geben die unter30-Jährigen (18- bis 29-Jährige: 60%) an, dass sie aus Klimaschutzgründenüberlegen, künftig weniger Flugreisen zu unternehmen.*) Basis: Befragte, die in den vergangenen fünf Jahren Flugreisen unternommenhabenDie Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag derMediengruppe RTL vom 3. bis 6. September 2021 erhoben. Datenbasis: 1.026Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandAlessia Gerkensalessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deTelefon 0221 45674101Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154530/5014862OTS: RTL News