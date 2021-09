NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street sieht es am Mittwoch nach den Vortagsverlusten nach weniger Abgabedruck aus. Der Dow Jones Industrial wurde eine halbe Stunde vor dem Handelsstart vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer bei 35 069 Punkten gesehen. Am Dienstag hatte das Kursbarometer der Standardwerte schon mit einem Abschlag von 0,8 Prozent unter Wachstumssorgen gelitten - anders als die Tech-Werte an der Nasdaq.

Am Markt hieß es nun, Analysten würden derzeit skeptischer für amerikanische Aktien nach dem Rekordlauf der US-Indizes, der die internationalen Börsen in den Schatten stellt. Die Experten von Morgan Stanley stuften daher US-Aktien auf "Underweight" ab. Unter dem Eindruck der andauernden Pandemie und der Spannungen rund um Inflation, Anleiherenditen und Geldpolitik verwiesen auf die derzeit wieder sehr großen Risiken, was das kurzfristige Wachstum betrifft.