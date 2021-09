Seite 2 ► Seite 1 von 6

Köln/Kiel (ots) -- Die Zurich Gruppe Deutschland will Klimaneutralität aller betrieblichenAbläufe bis spätestens 2050 erreichen. Langfristig wird eine klimapositiveWirkung angestrebt- Über 100-fache Hebelwirkung für Nachhaltigkeit in der Rolle als Investor undBerater- Konkretisierung von Underwriting-Guidelines und Ausbau nachhaltiger Angebotefür Privat-, Firmen-, und Industriekunden mit dem Ziel der Klimaneutralität- Initiierung von Nachhaltigkeitsinitiativen mit den Schwerpunkten Klima- undOzeanschutz gemeinsam mit Partner Boris HerrmannMit konkreten Zielen und Initiativen hat die Zurich Gruppe Deutschland ihreNachhaltigkeitsstrategie am Rande der Kieler Woche vorgestellt. Der Versichererhat sich zum Ziel gesetzt, eines der nachhaltigsten und verantwortungsvollstenUnternehmen weltweit zu werden. Nun hat die Zurich Gruppe Deutschland ihreAmbitionen konkretisiert und drei zentrale Handlungsfelder vorgestellt. So wirdder Versicherer sich darin engagieren, das Vertrauen in eine digitaleGesellschaft zu fördern, eine nachhaltige Arbeitswelt zu schaffen und einenüberproportionalen Beitrag zur Erreichung des 1.5 Grad Ziels zu leisten. "UnserFokus wird insbesondere auf der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels liegen. Hierwerden wir als Versicherer die größten Hebelwirkungen entfachen können. Deshalbwerden wir überproportional wirksam im Rennen gegen den Klimawandel sein. DiesesRennen müssen wir gewinnen", so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzenderder Zurich Gruppe Deutschland. Zurich unterzeichnete bereits 2019 als ersterVersicherer den UN "Business Ambition for 1,5 °C Pledge", der darauf abzielt,die durchschnittliche globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 °C über demvorindustriellen Niveau zu begrenzen.Klimawandel zwingt zum Handeln"Der menschengemachte Klimawandel zeigt sich weltweit unter anderem in derdeutlichen Zunahme von Frequenz und Intensität von Wetterextremen. Allein inDeutschland haben die Hagelschäden im Frühsommer und das Starkregenereignis"Bernd" im Juli dazu geführt, dass 2021 für die deutschen Versichererwahrscheinlich eines der bislang teuersten Naturgefahrenjahre sein wird", soSchildknecht. "Der Klimawandel ist kein abstraktes Phänomen, er istwissenschaftlich belegt und hat schon jetzt Auswirkungen auf unsereLebensqualität, auf die Existenzgrundlage vieler Menschen, auf dieGeschäftsmodelle zahlreicher Unternehmen und auf die Lebensräume künftigerGenerationen. Die Fakten zwingen zum Handeln. Wir wünschen uns, dass wir aufunserem ambitionierten Weg weltweit viele Wettbewerber haben."