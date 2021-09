Meister ergänzt Produktivitäts-Suite um Notiz- und Dokumentations-Tool MeisterNote

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien und München (ots) -- Einfache, skalierbare Onlineplattform ermöglicht Wissen in einem gemeinsamenDokumentations-Hub zu bündeln- Unterstützt Millionen von Teams, die hybrid oder remote arbeiten,Wissensinseln abzubauen und wichtige Informationen für alle zugänglich zumachen- All-in-one-Lösung für Dokumentation, Organisation sowie für Notizen mitzahlreichen Integrationsmöglichkeiten für bestehende Meister-Benutzer:innenMeister (https://www.meistertask.com/app) , eine der führenden internationalenMarken für Online-Tools zum gemeinsamen Arbeiten und Brainstormen, hat denoffiziellen Launch der neuen Notiz- und Dokumentations-Software MeisterNoteverkündet. Das Tool ist mit dem bestehenden Online-Mindmapping-Tool MindMeistersowie dem Online-Task-Management-Tool MeisterTask nahtlos integrierbar und sorgtfür einen reibungslosen End-to-End-Workflow. MeisterNote ist eine intuitivdesignte Plattform, die Wissensinseln in Teams auflöst und Informationen ineinem smarten Kollaborations-Hub sammelt. Die digitale Plattform überzeugt miteinem simplen Interface, mit dem einzelne User:innen oder ganze Teams sofort indie gemeinsame Online-Dokumentation ihrer Projekte einsteigen können. Diesmarten Funktionen für gemeinsames Schreiben und Dokumentieren helfen Teamsdabei, Wissen zu sammeln, zu organisieren und auf einer zentralen Plattform zuveröffentlichen - die ideale Lösung für effiziente Dokumentation, ob im Bürooder im Homeoffice. Die wichtigsten Funktionen sind:- Zentrale Dokumentation : Eine intuitive, leicht erreichbare Plattform, auf derNotizen, interne Ankündigungen und Projekt-Dokumentationen gesammelt werden.- Endlos skalierbar : Der einfache Anmeldeprozess lässt Teams schnell undeinfach mit MeisterNote starten und schafft Vertrauen in das Tool.- Sofort synchron : Alle Benutzer:innen sehen immer den letzten Stand - esentstehen keine Wissensinseln.- Gemeinsames Schreiben : Teams können gemeinsam Inhalte erarbeiten,veröffentlichen und diese aktuell halten.- MeisterTask-Integration : Dank der nahtlosen Integration von MeisterNote mitMeisterTask lassen sich Notizen in umsetzbare Aufgaben verwandeln.- Versionsverlauf : Ein klarer, übersichtlicher Versionsverlauf zeigt an, wenneinzelne Abschnitte der Dokumentation im Laufe der Zeit aktualisiert werden.- Vorlagen : Notizen lassen sich als Vorlagen speichern, was Zeit und Mühespart. So können Teams sicherstellen, dass Projektbesprechungen und Standupsimmer nach Plan verlaufen, auch wenn sie von verschiedenen Orten auszusammenarbeiten.- Integrationen : In den Text einer Notiz lassen sich Links als integrierteBlocktypen einfügen. Mehr als 20 neue Blocktypen lassen sich integrieren, um