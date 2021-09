Starke Teamleistung - Münchener Verein holt Titel "Versicherer des Jahres" zum zehnten Mal in Folge

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat eine der

wichtigsten Umfragen in der Versicherungsbranche einmal mehr für sich

entschieden. Zwischen dem 3. Mai und 21. Juli 2021 konnten Privatkunden anonym

ihr Urteil über den Service und weitere Kategorien von 69 Versicherern abgeben.

Der Nachrichtensender n-tv hatte das Deutsche Institut für Servicequalität

(DISQ) wie gehabt mit der Studie beauftragt. Über 11.300 Kunden haben

entschieden, den Service und die Leistungen des Münchener Vorsorge- und

Pflegespezialisten mit der Auszeichnung "Versicherer des Jahres" zu honorieren.

Der Münchener Verein hat mit der Note "sehr gut" in der Gesamtwertung erneut die

Konkurrenz hinter sich gelassen. Es ist damit der zehnte Titel hintereinander -

das hat bislang kein anderer Versicherer geschafft.



Die Note Eins erhielt der Münchener Verein im Rahmen der Online-Befragung

zusätzlich in den Kategorien Qualität der Produkte, Weiterempfehlung, Allgemeine

Haftpflichtversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung, Haus und Wohnung,

Service sowie Transparenz und Verständlichkeit. Für die Einzelauswertung wurden

alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert

hatten.







Qualitätsurteil 'sehr gut' der Versicherer des Jahres 2021 und bestätigt damit

den Erfolg der Vorjahre. Insbesondere hinsichtlich der Qualität der Produkte

punktet das Unternehmen: Gut 85 Prozent der Kunden zeigen sich hiermit eher oder

sogar sehr zufrieden. Zudem zeigen die Befragten die höchste

Weiterempfehlungsbereitschaft mit einem Net Promoter Score (NPS) von +86,8.

Weitere Pluspunkte: Ein als sehr gut wahrgenommener Service sowie eine niedrige

Ärgernisquote."



"Fast alle Kundenanfragen kann unser hochqualifiziertes Team im Service-Center

direkt beantworten. Dort sitzen echte Versicherungsexperten mit einer top

Ausbildung", unterstreicht Dr. Stefan Lohmöller, Vorstand und COO der Münchener

Verein Versicherungsgruppe. "Zu unserem strategischen Erfolgsrezept gehören

Serviceorientierung, Schnelligkeit, Freundlichkeit sowie hohe Produktqualität

und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis."



"Der zehnte Titel in Folge ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer

langfristigen Strategie als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und auch ein

großer Erfolg für unsere Vertriebspartner", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der

Münchener Verein Versicherungsgruppe.



Chief Customer Officer Rainer Breitmoser, zuständig für den Service im Münchener

Verein, fügt hinzu: "Wir wissen, dass die Erwartungen der Kunden sehr hoch sind.

Daran orientieren wir uns jeden Tag aufs Neue. Denn das Vertrauen zwischen Kunde

und Unternehmen ist nicht automatisch dauerhaft vorhanden, nein, es muss immer

wieder erarbeitet werden und muss sich erst allmählich über die Jahre immer

weiter aufbauen und festigen. Das gelingt am besten über konkrete positive

Erfahrungen, die der Versicherte mit unserem Service macht. Die Rückmeldungen

unserer Kunden, wie auch jetzt bei der erneuten Kür zum Versicherer des Jahres,

bestätigen, dass uns das seit Jahren eindrucksvoll gelingt."



Mehr Informationen zur aktuellen Kundenbefragung "Versicherer des Jahres" unter:



https://disq.de/2021/20210908-Versicherer-des-Jahres.html



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Johannes Schuster M. A.

Pressesprecher

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel: 089/51 52 1154

Fax: 089/51 52 3154

mailto:schuster.johannes@muenchener-verein.de

http://www.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5014982

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe





