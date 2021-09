Board International ernennt Marco Limena zum neuen CEO

Marco Limena (Foto: Business Wire)

„Wir freuen uns sehr, Marco Limena als neuen CEO von Board International begrüßen zu können. Marco ist eine Führungspersönlichkeit, die zur Weiterentwicklung und Transformation vieler Technologieunternehmen maßgeblich beigetragen hat. Im Laufe seiner Karriere hat er sich einen Ruf als exzellenter Stratege erworben. Wir sind davon überzeugt, dass er seine außergewöhnlichen Führungsfähigkeiten auch bei Board unter Beweis stellen wird“, sagt Fredrik Näslund, Partner und Leiter des Bereichs Technology & Payments bei Nordic Capital Advisors und Direktor des Verwaltungsrats bei Board International.

„Ich fühle mich geehrt, Board International führen zu dürfen. Das Unternehmen befindet sich an der Spitze eines sehr wichtigen und schnell wachsenden Marktes. Das rasante Tempo des Wandels zwingt Unternehmen dazu, ihre Abläufe neu zu gestalten und bietet ihnen die Möglichkeit, diese grundlegend zu verbessern. Die einzigartige Fähigkeit von Board, Planung und Analytics zu vereinheitlichen und Planungs- und Datensilos im gesamten Unternehmen aufzulösen, kann wirklich eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Entscheidungsprozesse in jedem Unternehmen spielen“, so Limena. „Ich freue mich, zu einem sehr leistungsfähigen Unternehmen zu stoßen, das sich mit seinem Partner-Ökosystem vollkommen dafür einsetzt, die Kunden mit innovativen Lösungen erfolgreicher zu machen.“

Während seiner internationalen Karriere war Marco Limena sowohl in führenden Technologieunternehmen als auch in wachstumsorientierten B2B-Softwareunternehmen tätig.

Bei Microsoft war Marco Limena als Vice President of Hosting & Cloud Providers für die weltweiten B2B-Aktivitäten der Cloud-Software und -Dienste über das Partner-Ökosystem verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Microsoft war Marco Limena 14 Jahre lang bei HP tätig. In dieser Zeit bekleidete er mehrere Unternehmensfunktionen in Palo Alto, unter anderem als Vice President des HP-Geschäftsbereichs Telekommunikationslösungen.

Marco Limena hat umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Private-Equity-Firmen bei mehreren Einsätzen als CEO in B2B-Softwareunternehmen und als Board Director in privaten und öffentlichen Unternehmen.

„Marco Limena ist ein ausgewiesener Experte im Technologiesektor. Er wird die nachhaltige Umsetzung der Strategie von Board forcieren und die kommenden Chancen in der Zukunft nutzen, da die Bedeutung von Planung und Analytics für die Leistung von Unternehmen weiter zunimmt", erklärt Maurizio Carli, Chairman von Board International.

Über Board

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Die Lösungen von Board ermöglichen es, in einer flexiblen, umfassenden Entscheidungsfindungsplattform intuitiv mit Daten zu agieren und Einfluss auf die digitale Transformation des Unternehmens zu nehmen. Durch den durchgängigen Zugriff auf Business Intelligence, Planung und Predictive Analytics können Anwendereine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen erhalten, handlungsweisende Einblicke gewinnen und die Performance im gesamten Unternehmen ganzheitlich steuern. Dank der Board-Plattform konnten mehr als 3000 weltweit agierende Unternehmen wie H&M, Toyota, Coca-Cola, KPMG, Puma und Sony eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

www.board.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005786/de/