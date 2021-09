Foto: finanzbusiness Solarisbank eröffnet Tech-Hub in Kiew Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 20 | 0 | 0 08.09.2021, 16:26 | In der Ukraine werden zu Beginn 50 Mitarbeitende tätig sein. Am jüngsten Standort der Bank ist weitere Expansion in Vorbereitung.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer