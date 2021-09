DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation

Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit 'Intel India' für die Turniere der Serie 'Intel Gamer Days Valorant' an



08.09.2021 / 16:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit "Intel India" für die Turniere der Serie "Intel Gamer Days Valorant" an