Velaris-Konnektivitätslösung von Inmarsat erschließt unbegrenzte Möglichkeiten für die schnell wachsende UAV-Industrie

Bahnbrechendes neues Angebot wird Drohnen sicher in den kontrollierten Luftraum integrieren und so neue Vorteile für Wirtschaft und Gesellschaft erschließen, während der Himmel sauberer und grüner wird

Velaris will provide secure communications for commercial UAVs – commonly known as drones – to seamlessly integrate with aircraft in commercial airspace (Graphic: Business Wire)

Inmarsat, der weltweit führende Anbieter von globaler mobiler Satellitenkommunikation, gab heute die Markteinführung seiner zukunftsweisenden neuen Konnektivitätslösung Velaris bekannt, die als Katalysator für das sichere und schnelle Wachstum der Branche für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) dienen soll.

Auf der Grundlage des globalen ELERA-Satellitennetzes von Inmarsat wird Velaris eine sichere Kommunikation für kommerzielle UAVs – allgemein als Drohnen bekannt – ermöglichen, die jenseits der Sichtlinie (BVLOS) fliegen und sich nahtlos in den kommerziellen Luftraum integrieren. Unterstützt durch militärische Cybersicherheit versetzt es die Betreiber in die Lage, ihre UAVs auf Langstreckenflüge zu schicken und auf verschiedene Anwendungen zuzugreifen, wie z. B. Echtzeitüberwachung, um eine sichere Integration mit dem übrigen Luftverkehr zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht Velaris einem einzigen Piloten, mehrere UAVs in großem Umfang fernzusteuern, was den Betrieb kommerziell rentabler macht.

In den nächsten sieben Jahren wird der kommerzielle UAV-Markt voraussichtlich von 2,32 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf 11,29 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,39 % während dieses Zeitraums entspricht1. Dies wird weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft haben, angefangen von der Frachtbeförderung über den städtischen Verkehr und die Überwachung bis hin zu Notdiensten und Katastrophenhilfe, einschließlich der Versorgung entlegener Gemeinden mit wichtigen Gütern wie Medikamenten, Testkits und Lebensmitteln.