J.P. Morgan erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Bezahldienst-Sparte Volkswagen Payments

Die Transaktion wird die digitalen Zahlungsmöglichkeiten der Bank erweitern und die Plattform erstmals für die breitere Automobilbranche zugänglich machen. Im Laufe der Zeit wird die Allianz zwischen den beiden Unternehmen versuchen, die Plattform auch für neue Märkte und Branchen außerhalb des Automobilsektors zu entwickeln, wo mobilitätsbezogene Zahlungen eine zentrale Rolle spielen werden. Volkswagen Financial Services wird weiterhin Anteilseigner bleiben, und die Plattform wird auch in Zukunft den Zahlungsverkehr im gesamten Volkswagen-Netzwerk zur Unterstützung aller Marken des Volkswagen-Konzerns weltweit ermöglichen.

J.P. Morgan meldet heute den Abschluss einer strategischen Vereinbarung mit Volkswagen Financial Services, die den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von nahezu 75 % an der von Volkswagen Payments S.A. betriebenen Zahlungsplattform des Automobilherstellers vorsieht, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Volkswagen Payments S.A. wurde 2017 in Luxemburg gegründet und betreibt eine führende Zahlungsplattform für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf 32 Märkten weltweit tätig und bietet eine Reihe von digitalen Zahlungsdiensten für das gesamte Auto-Ökosystem an. Dazu gehören die Bereiche Ersterwerb und Leasing, Zahlungen im Fahrzeug, Tanken, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Parken und Abonnementdienste wie z.B. Versicherungen sowie Bordunterhaltung. Es konzentriert sich auf die digitale Vernetzung des Auto-Ökosystems und die Verbesserung der Zahlungsabwicklung für Verbraucher, Händler und Lieferanten gleichermaßen.

Die Plattform ist eine natürliche Ergänzung des Geschäftsbereichs Wholesale Payments von J.P. Morgan, der Treasury Services für Unternehmen, Handelsfinanzierungen sowie Karten- und Händlerservices vereint und Endkunden in allen Wirtschaftsbereichen eine integrierte Zahlungsabwicklung bietet. Volkswagen Payments S.A. wird weiterhin in Luxemburg ansässig sein. Das Großherzogtum ist zugleich einer der wichtigsten Standorte von J.P. Morgan in Europa, wo das Unternehmen seit mehr als 45 Jahren Kunden betreut.

Die Vereinbarung kommt zu einer Zeit, in der Kunden unabhängig von der Branche oder dem Sektor durchgängige Lösungen für digitale Zahlungen erwarten. Die Automobilindustrie konzentriert sich immer stärker auf diesen Bereich, in dem sich somit weltweit beträchtliche Wachstumschancen bieten. Allein für die Zahlungen im Auto wird für das Jahr 2021 ein Volumen von 4 Mrd. US-Dollar prognostiziert1. J.P. Morgan geht davon aus, dass das vernetzte Fahrzeug, das digitale Bezahlerlebnis und individuell angepasste Bezahldienste in Zukunft zentrale Bestandteile von Geschäftsmodellen sein werden.