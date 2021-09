Mendix stärkt und erweitert eigene KI- und Machine Learning-Features und führt "Business Events" für Entwickler ein

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Entwickler können jetzt einfach und

schnell wiederverwendbare Services für spezielle Unternehmensbedürfnisse nutzen



- Vorgefertigte "Smart Services", Workflow-Templates und ein erweiterter Data

Hub ermöglichen Entwicklern die noch einfachere Bereitstellung intelligenter

Automatisierung





- Mendix stärkt die Kernfunktionen seiner Plattform mit einem neuen Framework,das unternehmensweit externe und individuelle Datenquellen verbindethttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3282780-1&h=1423855847&u=https%3A%2F%2Fwww.mendix.com%2Fde%2F&a=Mendix , Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer imBereich Low-Code für Unternehmen, kündigte heute auf der Mendix World 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3282780-1&h=1165237047&u=https%3A%2F%2Fwww.mendix.com%2Fmendix-world%2F%3Futm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3DGL-CE-2021-09-06-Mendix-World&a=Mendix+World+2021) Erweiterungen für die eigene Plattform an, die dieBereitstellung hochwertiger Lösungen für eine Digital-First-Ökonomiebeschleunigen. Die kürzlich verbesserten Funktionen der MendixLow-Code-Plattform ermöglichen es allen Entwicklern, die nächste Welleintelligenter Lösungen für Unternehmen zu orchestrieren. Dazu gehören dieEinführung von "Business Events", neue Investitionen in künstliche Intelligenzsowohl für Entwickler als auch für Endanwender sowie Smart Services undWorkflows der nächsten Generation."Mendix-Entwickler stehen unter dem ständigen Druck, schneller zu werden. Selbstnach der Einführung von Low-Code für eine schnellere App-Entwicklung sehen sichdie Teams mit höheren Erwartungen an die Bereitstellung von Softwarekonfrontiert", sagt Johan den Haan, Chief Technology Officer bei Mendix. "Dievon uns verfolgte Ausrichtung der Plattform besteht darin, dass Maker ihreSoftware nicht immer von Grund auf neu schreiben müssen, sondern die Daten undKomponenten, die sie für die Zusammenstellung von Lösungen benötigen, leichterfinden und nutzen können."Data Hub 2.0 führt Business Events einEin Höhepunkt der Ankündigungen auf der Mendix World war eine Reihe vonVerbesserungen für Data Hub , der erstmals auf der letztjährigen Mendix Worldals "Low-Code for Integration" vorgestellt wurde. Die neuen Funktionen erweiterndie Möglichkeiten der Plattform, Daten aus beliebigen Systemen oder Anwendungenzu finden, zu erstellen und zu bearbeiten. Die verbesserte Datenkatalogisierungerleichtert die Verbindung, Filterung und Nutzung großer Datenmengen ausverschiedenen Plattformen, Data Lakes und Data Warehouses in der gesamtenUnternehmenslandschaft.Als weitere Schlüsselfunktion kündigte den Haan die Einführung von Business