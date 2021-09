Zwischen März 2020 und Anfang Juni dieses Jahres herrschte bei BMW ein intakter Aufwärtstrend, nach einem Verlaufshoch bei 96,39 Euro drehte das Papier zur Unterseite ab. Anfang August wurde der Aufwärtstrend schließlich mit einem Bruch der Kursmarke von 83,25 Euro gebrochen und führte geradewegs in eine Korrekturfortsetzung bis knapp unter den 200-Tage-Durchschnitt auf ein Niveau von 75,41 Euro. Dieser Bereich wurde seitens der Käufer für eine Stabilisierung genutzt, zuletzt konnte der EMA 200 wieder zurückerobert werden. Gut möglich, dass an dieser Stelle nun ein erfolgreicher Boden zustande kommt und die BMW-Aktie wieder an Fahrt gewinnt. Hierzu müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden, es dürfte spannend werden!

Bodenbildung abwarten

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines tragfähigen Bodens und damit eines kurzfristigen Trendwechsels zu profitieren, sollte erst ein Kurssprung über die Marke von mindestens 82,20 Euro abgewartet werden. Dann könnten rasch Anschlusskäufe bis in den Bereich von 85,00 und darüber an rund 90,00 Euro folgen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten. Sollten jedoch die jüngsten Verlaufstiefs bei 75,00 Euro bärisch gekreuzt werden, käme dies einem Folgeverkaufssignal gleich, in diesem Fall müssten weitere Abschläge auf die Unterstützung aus 72,13 bei 68,00 Euro einkalkuliert werden.