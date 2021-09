30 Milliarden Euro für die Opfer der Flutkatastrophe dieses Sommers: Da sind sich alle Parteien, von AfD bis Linke, einig. Doch die Bundesregierung vollführt ihren letzten Akt im Parlament so, dass die Opposition am Ende geschlossen gegen den Fluthilfefonds stimmt. Was ist passiert? Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz ändern – und packt diese Änderung kurzerhand

Der Beitrag Koalition nutzt Hochwasserhilfe aus, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.