Zug, 8. September 2021

Net Asset Value per 31. August 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. August 2021 EUR 139.09 (CHF 150.44), was einer positiven Veränderung von 5.5% in EUR respektive 6.2% in CHF seit dem 31. Juli 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im August deutlich positiv. Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in zahlreichen Portfoliofonds - darunter Pelion VI, Pollen Street III und Warburg Pincus XII - sowie der direkten Co-Investitionen in Shawbrook, einer britischen Privatkundenbank, und Renaissance Learning, einem Anbieter digitaler Lernlösungen.

Das Portfolio war im August mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 8,9m cash-flow positiv. PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Capvis III, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete; zum Einen aus dem Verkauf von arena, einer weltweit führenden Marke für Schwimmbekleidung, zum Anderen aus dem Verkauf von hessnatur, einem Pionier für Naturkleidung im deutschsprachigen Raum, sowie aus der Veräusserung von Kaffee Partner, einem Anbieter von Kaffee- und Wasserautomaten. Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe II aus dem Verkauf von Condeco, einer führenden Arbeitsplatzbuchungsplattform, sowie von Abry Heritage aus dem Verkauf von Lighthouse, einem führenden Medizintechnikanbieter zentrumbasierter Therapien für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen.

Im August hat PEH eine Kapitalzusage von USD 1,5m an Blossom Capital III - einem führenden Early-Stage Venture Fonds mit Sitz in London - sowie USD 2,0m an Left Lane Capital Partners Co-Invest - einem Early-Stage Co-Investment Fonds mit Schwerpunkt auf wachstumsstarke, endverbraucherorientierte und digitale Geschäftsmodelle - getätigt.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.