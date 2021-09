Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Mehrheitlich Abgaben Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Während sich die Abschläge an den Börsen in Prag und Budapest jedoch in Grenzen hielten, ging es vor allem an der Warschauer Börse deutlich nach unten. In …