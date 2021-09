Der Turmbau zu Babel ging als größenwahnsinniges Bauprojekt in das kollektive Gedächtnis der Menschheit ein: ein Reich, eine Sprache, eine Denke, die sich als Ungetüm in den Himmel bohrte. Erst als den Beteiligten ihre Sprachmagie um die Ohren flog und keiner mehr so recht verstand, was der andere wollte, fanden alle zu einer eigenen, authentischen

Der Beitrag Verliert die Sprache ihre Bedeutung, verlieren die Menschen ihre Freiheit erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.