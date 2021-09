Cigniti erweitert mit der Eröffnung einer Niederlassung in der Tschechischen Republik seine globale Präsenz in Mitteleuropa

Cigniti Technologies, das weltweit führende unabhängige Unternehmen im Bereich Quality Engineering & Software-Testdienstleistungen, hat die Eröffnung seiner Niederlassung in Prag, Tschechien, bekannt gegeben. Durch diese neue Expansion baut Cigniti die globale Präsenz in der europäischen Region weiter aus, um den wachsenden Anforderungen führender Unternehmen in der Region an die digitale Transformation gerecht zu werden. Cigniti ist derzeit für Unternehmen aus acht Ländern Europas und Großbritanniens tätig.

„Die Tschechische Republik ist das am besten geeignete Land für Unternehmen in Mittel- und Osteuropa (Central and Eastern Europe, CEE), mit einer langjährigen Forschungstradition, einem unglaublichen Talentpool und einer gut entwickelten F&E-Infrastruktur, die das Ökosystem (wirtschaftliche Umfeld) von Unternehmen stärkt. Daher war die Tschechische Republik für uns eine logische Wahl, als wir unsere Präsenz in der Region Europa ausbauen wollten“, sagte Srikanth Chakkilam, CEO von Cigniti.