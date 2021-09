Bis März letzten Jahres fiel der Wert der Kraft-Heinz-Aktie wie ein Stein, den Abschluss bildete ein Kursniveau von 20,00 US-Dollar. Seitdem allerdings konnte eine dreiwellige Erholungsbewegung zunächst an 36,00 US-Dollar, anschließend an 45,00 US-Dollar bis Ende Mai vollzogen werden. Dort setzte anschließend ein Trendwechsel ein und drückte die Notierungen in den kommenden Monaten zurück auf die markante Horizontalunterstützung um 36,00 US-Dollar abwärts. Dort versucht sich Kraft-Heinz nun an einer Stabilisierung, im Erfolgsfall könnte die übergeordnete Rallye dann wieder aufgenommen werden.

Bodenbildung gestartet

Um aussagekräftige Long-Signale mit Zielen bei zunächst 40,00 und darüber bei 44,95 US-Dollar zu erhalten, sollten zwingend die beiden gleitenden Durchschnitte um 38,00 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwunden werden. Nur dies würde einen tragfähigen Boden wahrscheinlich machen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Geht es dagegen unter die aktuellen Monatstiefs von 35,38 US-Dollar abwärts, müssten weitere Abschläge zunächst auf 33,82 und darunter auf 32,38 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.