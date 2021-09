Poda erhält Kaufauftrag über 500.000 Beyond Burn Poda Pods

Vancouver, BC, 8. September 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Kaufauftrag über 500.000 Beyond Burn Poda Pods (der „Kaufauftrag“) erhalten hat.

Der Kunde entwickelt derzeit das endgültige Verpackungsdesign und stellt das Equipment fertig; es wird erwartet, dass diese Bestellmenge für die erste Einführung der Poda-Produkte auf dem europäischen Markt im vierten Quartal 2021 gedacht ist. In Verbindung mit dem Kaufauftrag wurden auch 2.000 Stück der Beyond Burn-Erhitzer des Flaggschiffprodukts von Poda, bestellt.

CEO Ryan Selby sagt dazu: „Das Poda-Team hat die letzten sechs Jahre damit verbracht, das meiner Meinung nach beste HNB-Produkt [Heat-not-Burn; Anm.: Erhitzen, nicht Verbrennen] aller Zeiten zu entwickeln, und wir schreiten jetzt zügig mit der globalen Vermarktung unserer Produkte voran. Der Kaufauftrag stellt die ersten Großbestellung für die Beyond Burn-Produkte von Poda dar und ist für uns ein riesiger Meilenstein. Die für diesen Kaufauftrag bestimmten 500.000 Beyond Burn Poda Pods wurden bereits in unserer Pilotproduktionsanlage hergestellt und werden in den kommenden Wochen an den Kunden ausgeliefert. Wir verfügen derzeit über die Kapazität, bis zu 400.000 Beyond Burn Poda Pods pro Monat zu produzieren, wodurch wir in der Lage sind, den Kunden kontinuierlich zu beliefern. Besonders wichtig ist auch, dass wir derzeit in bedeutendem Maße in die Erweiterung unserer Produktionskapazität investieren. Wir erwarten eine erhebliche Steigerung der Verkaufsmengen, wenn in den kommenden Monaten unsere Großproduktionsanlage mit einer erwarteten Kapazität von zunächst 10.000.000 Beyond Burn Poda Pods pro Monat in Betrieb genommen wird. Auf Grundlage der Nachfrage sollte Poda dank diese Kapazitätssteigerungen erhebliche Einnahmen aus dem weltweiten Verkauf unserer innovativen und proprietären Produkte erzielen können.“

