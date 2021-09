Singapur ist der Top-Standort für multinationale Unternehmen mit Blick auf die Regulierung - Mercator

Singapur ist als Standort von Tochtergesellschaften bzw. „Unternehmen“ multinationaler Konzerne aus Unternehmensführungs- und Regulierungssicht die Top-Jurisdikation im Ranking, so ein erster Bericht, in dem mehr als 160 Jurisdiktionen weltweit nach den Kosten und der Geschwindigkeit der Geschäftstätigkeiten bewertet wurden.

Der Mercator Entity Management (MEM) Report 2021 skizziert die Herausforderungen, vor denen Unternehmensleiter, General Counsels und Corporate Secretarial Teams in Ländern stehen, in denen multinationale Konzerne mit weltweiten Portfolios ihre Unternehmen haben. Er enthält die in Bezug auf die Regulierungstätigkeit eifrigsten Regionen, die durchschnittlichen Kosten für die Regulierung von Unternehmen in den einzelnen Jurisdiktionen und die für die Erledigung der Tätigkeiten benötigte Gesamtzeit (zum Download des Berichts hier klicken). Die Rankings basiert auf Daten der propietären Plattform für Global Entity Portfolio Management (GEPM), Entica, von Mercator, die Daten zu Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt enthält - bis hin zur Anzahl der Stunden, die für die Einreichung von Regulierungsunterlagen benötigt werden.