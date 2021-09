Schlumberger New Energy geht Vereinbarung mit EnerVenue über stationäre Metall-Wasserstoff-Energiespeicherlösungen ein

Schlumberger New Energy gab heute eine Investitions- und Kooperationsvereinbarung über den Einsatz der einzigartigen Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie von EnerVenue bekannt, die eine wichtige Voraussetzung für stationäre Energiespeicherlösungen darstellt. Schlumberger New Energy und EnerVenue werden gemeinsam daran arbeiten, die großflächige Einführung der Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie in ausgewählten globalen Märkten voranzutreiben.

Energiespeicherlösungen sind für die Weiterentwicklung des Energiemixes von entscheidender Bedeutung, da die Energiewende einen größeren Anteil erneuerbarer Energiequellen erfordert. Die Konzentration auf die zunehmende Elektrifizierung erhöht den Bedarf an sicheren, kostengünstigen, nachhaltigen und zuverlässigen stationären Energiespeicherlösungen in großem Umfang. Der Markt für solche Lösungen wächst rasant, und zwar in den Bereichen der netzgebundenen Energiespeicherung, der netzunabhängigen kommerziellen und industriellen Energiespeicherung sowie im privaten Sektor.

„Wir bei Schlumberger freuen uns darauf, unser technologisches Know-how und unsere globale Präsenz zu nutzen, um die Technologie von EnerVenue in diesem wichtigen Wachstumsmarkt einzuführen“, sagte Ashok Belani, Executive Vice President bei Schlumberger New Energy. „Wir sind von dem Potenzial, das diese Technologie für die Energiewende birgt, begeistert.“

„Schlumberger New Energy wird sich langfristig als einer der führenden Infrastrukturanbieter für die Energiewende etablieren“, sagte Jorg Heinemann, CEO von EnerVenue. „Wir freuen uns darauf, die neue Energievision von Schlumberger zu begleiten und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unsere Batterietechnologie Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Über Schlumberger New Energy

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für die globale Energieindustrie. Schlumberger New Energy erforscht neue Wachstumsmöglichkeiten durch die Nutzung des intellektuellen und geschäftlichen Kapitals von Schlumberger in aufstrebenden Märkten für neue Energien, wobei der Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen und kohlenstoffneutralen Energietechnologien liegt. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Projekte in den Bereichen Wasserstoff, Lithium, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung, geothermische Energie und Geoenergie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden.