Ontix kooperiert mit Mavenir zur Bereitstellung von mobiler In-Building-Konnektivität mit offenem RAN und neutralem Host

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt miteinander vernetzt, verändert, gab heute bekannt, dass Ontix, der in Großbritannien ansässige Anbieter im Bereich hochmoderner Infrastruktur-as-a-Service, ein Open-RAN-Pilotprojekt für neutrale Host-In-Building-Konnektivität in einem zentralen Londoner Bürogebäude starten wird, das auf der MAVair-Lösung von Mavenir basiert.

Die Open-RAN-Plattform wird im Ontix-Rechenzentrum in London eingesetzt, während die Kleinzelleneinheiten in einem Gebäude eines Kunden von Ontix aufgestellt werden. Mit dieser Lösung kann Ontix in typischen Bereichen wie Büros mit mehreren Mietparteien, Einkaufszentren, Stadien, Krankenhäusern, Firmengebäuden und Hotspots mobile Konnektivität in Innenräumen bereitstellen und seinen Unternehmenskunden und Endverbrauchern eine flächendeckende Versorgung und mobile Hochgeschwindigkeitsverbindungen bieten.