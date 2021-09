Loop Energy schließt Vereinbarung mit METTEM-M über den Bau von wasserstoffbasierten Elektroantrieben für Nutzfahrzeuge in Russland - Stadtbus wird auf der COMTRANS 2021 ausgestellt

Loop Energy (TSX: LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Lösungen auf der Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen, meldet die Schließung einer Partnerschaft mit der METTEM-M Ltd., einem Entwickler von Fahrzeugsteuerungssystemen und Systemintegrator. Ziel ist es, Nutzfahrzeug-OEMs in ganz Russland, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und in Europa Lösungen für wasserstoffelektrische Antriebe anzubieten. Das erste Gemeinschaftsprojekt der beiden Unternehmen - ein wasserstoffbetriebener Elektro-Stadtbus für die GAZ Group, einen weltweit führenden Nutzfahrzeug-OEM-Anbieter - wird gegenwärtig auf der International Commercial Vehicle Show 2021 (COMTRANS) in Moskau (Russland) ausgestellt. Der 12-Meter-Personenbus wird voraussichtlich ab Anfang 2022 im regulären Stadtverkehr in Moskau eingesetzt, nachdem er die vorgeschriebenen Straßentests und Fahrzeugzertifizierungen absolviert hat.

