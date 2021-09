SightCall arbeitet mit Lavazza Group zusammen und nutzt visuelle Unterstützung mit erweiterter Realität für rasche Fernwartung

SightCall, die weltweit führende Plattform für visuelle Unterstützung mittels erweiterter Realität (Augmented Reality, AR), hat heute seine Partnerschaft mit der italienischen Lavazza Group bekanntgegeben, in deren Rahmen visuelle Unterstützung aus der Ferne für Kundenbetreuung und die Wartung der Kaffeemaschinen des Unternehmens angeboten werden soll. Als einer der bedeutendsten Kaffeeröster der Welt und als weltweit tätiges Unternehmen mit Produkten und Vertriebshändlern in mehr als 140 Ländern beschleunigt die Lavazza Group die Nutzung ihrer Technologien für virtuelle Unterstützung, um die ständige Erweiterung ihres Produktportfolios und die kontinuierlichen Anstrengungen zu fördern und so besser auf den in raschem Wandel befindlichen Bedarf der Verbraucher reagieren zu können.

„Wir sind stolz, dass wir mit der Lavazza Group zusammenarbeiten können, um globale Servicelösungen für einfachere, schnellere Produktwartung und -reparatur liefern zu können“, sagte Thomas Cottereau, Gründer und CEO von SightCall. „Die Top-Marken der Welt setzen jetzt mehr als je zuvor auf digitalen Support, um Probleme bei minimaler Disruption des Service lösen zu können. SightCall wird es Lavazza ermöglichen, Probleme der Kundenbetreuung sofort zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass das Unternehmen dabei den guten Ruf, den es sich mit seinen hochwertigen Kaffeeprodukten verdient hat, beibehält.“

SightCall bietet dem Unternehmen ein umfassendes Tool für visuellen Support. Die Kundenbetreuer können die Kunden damit bei der Behebung von Problemen begleiten, etwa beim Entkalken von Kaffeemaschinen oder einfachen Wartungsarbeiten an Zubehör aus der Ferne. Mit dem AR-Interface können die Mitarbeiter aus der Ferne Hinweise auf dem Smartphone des Kunden zeichnen, anzeigen und markieren. Dank hochauflösender Bilder kann auch in Umgebungen mit niedriger Bandbreite eine hohe Verbindungsqualität gewährleistet werden. SightCall ist geräteunabhängig und funktioniert auf einer Reihe von Anwenderprodukten von Smartphones über Tablets bis hin zu Spezialgeräten wie Smartglasses.

Die Lavazza Group, die mehr als 4.000 Mitarbeitende beschäftigt und Umsätze von mehr als 2 Milliarden EUR verzeichnen kann (Geschäftsbericht 2020), wechselte von einem früheren Anbieter von visueller Unterstützung zu SightCall. Diese Entscheidung rührte vom Wunsch des Unternehmens her, von einem lokalen Ansatz zu einer Globalvorlage zu wechseln, die maximale Portabilität und nahtlose CRM-Integration bietet, verstärkt durch strenge Einhaltung der DSGVO.