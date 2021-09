Unibloc Pump, ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Ablaufsteuerung im Sanitärbereich, übernimmt Flotronic Pumps, einen britischen Pionier für Membranpumpen

Unibloc Pump , seit 37 Jahren führend bei der Herstellung von Druckpumpen, Sieben, Ventilen, Blasenfallen und anderen Lösungen für Anwendungen für die Ablaufsteuerung im Sanitärbereich, hat heute die Übernahme von Flotronic Pumps bekanntgegeben, einem britischen Hersteller spezieller pneumatischer Doppelmembranpumpen (Air Operated Double Diaphragm, AODD) und entsprechenden Zubehörs. Flotronic Pumps wurde 1990 gegründet und genießt weltweit Ansehen als Erfinder der „One Nut“ AODD-Pumpe. Mit dem wegweisenden Einzelbolzendesign von Flotronic Pumps können Ausfallzeiten signifikant reduziert werden: Die Montage/Demontage von Pumpen wird vereinfacht, was für Einsparungen bei den Wartungskosten sowie für erstklassige Luftpumpenleistung sorgt. Flotronic Pumps bedient mehr als 1.000 international tätige Unternehmen, die Fertigungsanlagen für legendäre Marken in den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Konsumartikel, Kosmetik, Pharmazeutika und andere kritische Anwendungen von Herstellungsverfahren betreiben.

Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht. Flotronic Pumps wird ausschließlich dem US-amerikanischen Unternehmen Unibloc Pump gehören und dabei seinen Namen Flotronic Pumps Ltd. beibehalten. Als Geschäftsführer wird Chris Stevens, CEO von Unibloc Pump, dem Führungsteam von Flotronic Pumps beitreten. Stevens wird die kaufmännische Federführung übernehmen und bringt Stärken in den Bereichen Business-to-Business-Marketing, Kanalmanagement, Vertrieb und allgemeine Geschäftsführung mit.

„Diese Übernahme passt perfekt zu Unibloc Pump“, sagte Stevens. „Bei Unibloc Pump wie bei Flotronic Pumps sind wir bereit, für ein beschleunigtes Wachstum zu sorgen. Dafür bieten wir den Kunden Produkte und Lösungen an, die auf unserer Leidenschaft für Innovationen, Sicherheit und Einfachheit bei der Wartung beruhen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und Effizienzen zu steigern“, sagte Stevens weiter.

Dank der Führung von Inhaber Stuart Whitehouse und der umfassenden Expertise von Vertriebsleiter Leighton Jones konnte Flotronic Pumps ein erhebliches Wachstum in Europa sowie in Nordamerika beobachten. „Was uns an dem Zusammenschluss mit der Unternehmensgruppe Unibloc Pump am besten gefällt, ist, dass wir viele Werte der Unternehmenskultur mit dem Unternehmen gemeinsam haben: Schlichtheit des Produktdesigns, Qualität der Produkte, unbeirrbare Aufmerksamkeit für die Kundschaft, umfassende Branchenexpertise und einen Hang zu starken Innovationen“, sagte Jones. „Diese Qualitäten werden sicherstellen, dass Unibloc Pump und Flotronic Pumps dank der positiven Entwicklung gemeinsamer Verbindungen auch in Zukunft Erfolg haben werden“, fügte Jones hinzu.