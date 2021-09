PyroGenesis bestätigt den Erhalt von weiteren staatlichen Mitteln in Höhe von $630.000 zur Entwicklung eines neuartigen Produktionsprozesses zur Umwandlung von Quarz in pyrogenes Siliciumdioxid, Gesamtfinanzierung von $5,3 Mio.

Montreal, Quebec (8. September 2021) - PyroGenesis Canada Inc. ( http://pyrogenesis.com ) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden das „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich heute zu bestätigen, dass gemäß seinen Pressemitteilungen vom 27. Mai und 6. Juli 2021, das Unternehmen nun von einer zweiten Regierungsbehörde weitere $630.000 für einen Gesamtprojektwert von ca. $5,3 Mio. (einschließlich des Verkaufs von IP in Höhe von $3,3 Mio.) erhalten hat.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, wurde PyroGenesis in Partnerschaft mit HPQ Silica Polvere Inc. („HPQ Polvere“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von HPQ Silicon Resources Inc. („HPQ“), beauftragt, nachgelagerte Geschäftsmöglichkeiten zu entwerfen, zu entwickeln und herzustellen, indem Quarz in pyrogenes Siliciumdioxid umgewandelt wird, wobei ein neuartiger plasmabasierter Ein-Schritt-Reaktor verwendet wird. Dieses Verfahren soll die Reduzierung von gefährlichen Abfällen und Treibhausgasemissionen („THG“) im Vergleich zu älteren Prozessen ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung profitiert PyroGenesis außerdem (i) von einer Lizenzgebühr von 10 % („Lizenzgebühr“) für zukünftige Verkäufe von HPQ Polvere (wobei die festgelegten Mindestwerte 100 % des Umsatzes nicht überschreiten dürfen) und (ii) von der Option, diese Lizenzgebühr jederzeit in einen 50%igen Anteil an HPQ Polvere umzuwandeln.

Pyrogenes Siliciumdioxid ist ein weißes Mikrostrukturpulver mit großer Oberfläche und geringer Schüttdichte. Es findet in vielen Branchen kommerzielle Anwendung, darunter u. a. in den Bereichen Körperpflege, Pharmazie, Landwirtschaft (Lebens- und Futtermittel), Klebstoffe, Dichtstoffe, Baugewerbe, Batterien und Automobilindustrie. Die Nachfrage nach pyrogenem Siliciumdioxid wächst mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,5 % pro Jahr (CAGR), wobei erwartet wird, dass der globale adressierbare Markt von USD1,6 Mio. im Jahr 2020 auf USD2,3 Mrd. im Jahr 2027 ansteigen wird.[i]