Evolve Additive Solutions sichert sich zusätzliche 30 Millionen USD Finanzierung

Heute gibt Evolve Additive Solutions („EAS“) bekannt, dass 3D Ventures und seine verbundenen Unternehmen einer Wachstumskapitalfinanzierung in Höhe von 30 Millionen USD zugestimmt haben. EAS wird diese Mittel verwenden, um den kommerziellen Verkauf seiner SVP-Plattform (Scaled Volume Production) in den USA, Europa und Kanada zu beschleunigen. Diese Mittelbeschaffung folgt auf eine Wachstumsphase, in der Evolve sein Produktportfolio in den letzten 6 Monaten sinnvoll erweitert hat.

3D Ventures und seine verbundenen Unternehmen sind erfahrene Betreiber und Investoren mit jahrzehntelanger Erfahrung im 3D-Druck, der additiven Fertigung und verwandten Branchen. Die Geschäftsführer sind Hugh Evans, Joe Allison und Wally Loewenbaum. Sie bringen neben dem Investitionskapital einen einzigartigen Stammbaum an Branchentalenten, Know-how und Ressourcen in das Unternehmen ein.

Joe Allison, Managing Partner von 3D Ventures, sagte: „Ich habe im Laufe meiner Karriere viele Teile gedruckt, und meiner Meinung nach ist das Evolve SVP-System der beste 3D-Drucker, der in Bezug auf Teilequalität, Teilekosten und Durchsatz direkt mit dem Spritzguss konkurrieren kann.“

Im Jahr 2018 erhielt Evolve 25 Millionen USD Investitionskapital von Stanley Black and Decker, The LEGO Group und Stratasys. 3D Ventures erweitert das Partnerportfolio von Evolve um strategische und finanzielle Gruppen.

„Die Finanzierung durch 3D Ventures spiegelt ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell, unseren Wachstumskurs und unsere Fähigkeit wider, einen Bedarf auf dem Markt der additiven Fertigung zu decken“, sagte Steve Chillscyzn, CEO und Gründer von Evolve. „Wir sind jetzt ausgeglichen und verfügen über eine hervorragende Unterstützung sowohl von den strategischen als auch von den Investitionspartnern.“ Er fügte hinzu: „Diese Investition stellt einen großen Schritt nach vorn dar, um unser Wachstum voranzutreiben und uns besser als Unternehmen für Fertigungslösungen zu positionieren.“

Die STEP-Technologie (selektiver thermoplastischer elektrophotographischer Prozess) von Evolve steht neben traditionellen Herstellungsverfahren wie dem Spritzgießen in der Fertigungshalle und erweitert die Produktionskapazitäten eines Unternehmens, indem sie Design-Freiheit und eine schnellere Markteinführung durch „werkzeuglose“ Produktion ermöglicht.

Über Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions verändert die Art und Weise, wie die Welt produziert. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Additive Manufacturing Produktionsequipment, Materialien, Software, Service, Beratung und Anwendungsdienstleistungen an. Evolve ermöglicht Fertigungsflexibilität, schafft einzigartig funktionale Produkte und erhöht gleichzeitig die Markteinführungsgeschwindigkeit und sichert die Lieferketten. Die patentierte STEP-Technologie (selektiver thermoplastischer elektrophotographischer Prozess) von Evolve ist in der Lage, Produktionsteile in kommerzieller Qualität effizient herzustellen und einzigartige Produkte zu schaffen, die mit herkömmlichen Methoden nicht hergestellt werden können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, mit einem Materialtechnologiezentrum in Rochester, im Staat New York.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

