Lenovo führt globale Everything-as-a-Service-Strategie ein

Lenovo kündigte heute auf seiner jährlichen Tech World-Veranstaltung eine Weiterentwicklung seines verbrauchsbasierten Geschäftsmodells an und stellte Lenovo TruScale, ein neues portfolio-weites „alles als Service“-Angebot, vor. Diese Ankündigung ist Teil der kontinuierlichen Transformation von Lenovo für die nächste Realität – eine neue Ära, in der Verbraucher und Führungskräfte der Geschäftswelt neue Lösungen und Technologien benötigen, um beispiellosen Veränderungen in der Wirtschaft, Bildung, im Leben und darüber hinaus zu begegnen.

Lenovo erweitert seine Marke TruScale über Infrastrukturservices hinaus und bringt alle seine As-a-Service-Angebote unter einem Dach zusammen, um eine wirklich globale Lösung anzubieten, die alles von der Tasche bis zur Cloud über einen einzigen Vertragsrahmen verfügbar macht. Lenovo TruScale verkörpert die Vision und Transformation des Unternehmens für die nächste Realität – die Erfüllung der wachsenden globalen Nachfrage nach intelligenterer Technologie in einer neuen Ära des hybriden Arbeitens und Lernens.

„Die digitale Transformation schreitet schneller denn je voran und Unternehmen haben Mühe, mit der Innovationsgeschwindigkeit Schritt zu halten. Wir hören jeden Tag von CIOs, dass sich die Technologieanforderungen ihrer Unternehmen alle 12 bis 18 Monate ändern“, sagte Ken Wong, Präsident der Solutions & Services Group. „Mit Lenovo TruScale können Kunden eine Lösung, einen Anbieter, einen Vertragsrahmen und eine zentrale Stelle für Everything-as-a-Service erwarten.“

Lenovo TruScale bietet Unternehmen jeder Größe eine Everything-as-a-Service-Plattform mit der Flexibilität, die sie benötigen, um mit einem skalierbaren, Cloud-ähnlichen Verbrauchsmodell und vorhersehbaren Zahlungsoptionen für Hardware und Serviceleistungen wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser Übergang zu einer vollständig integrierten As-a-Service-Strategie erweckt die Vision des Unternehmens „One Lenovo“ zum Leben – die Bewältigung gemeinsamer geschäftlicher Herausforderungen und die Bereitstellung von Leistung und Flexibilität für IT-Führungskräfte für wachstumsbasierte Zahlungen. Mit Lenovo TruScale werden die Infrastrukturlösungen von IT-Führungskräften vollständig verwaltet, sodass Kunden die Vorteile einer lokalen Cloud-Umgebung zusammen mit der Sicherheit bei der Datenverwaltung in einer hybriden Umgebung genießen können.